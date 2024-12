NP: Dr. Gustavo define nome para comandar Secretaria de Administração

O presidente da executiva municipal do AVANTE, Claudio Britto, foi escolhido pelo prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) para comandar a Secretaria Municipal de Administração (SMAD) a partir de 1º de janeiro de 2025.

O AVANTE foi um dos partidos que integrou a coligação majoritária que ajudou a eleger Gustavo. Homem de confiança do prefeito eleito, Britto integra a chamada ala política do secretariado.

Tido como alguém de bom trato e conciliador, Britto afirmou que o convite recebido do prefeito eleito foi encarado por ele como um chamado para continuar a servir a cidade de Araucária. “Estamos nessa caminhada com o Dr. Gustavo desde os primeiros dias. Foram muitos os desafios na construção desse projeto que sempre teve como objetivo maior a eleição de alguém comprometido com as famílias araucarienses e com as necessidades da população. O prefeito eleito pode ter certeza que continuarei sendo um soldado nessa missão”, comentou.

Nascido e criado em Araucária, Britto construiu sua vida na iniciativa privada. Empresário, ele possui uma lavanderia na cidade há mais de três décadas. Ele é casado com Maria Britto há mais de 40 anos. Juntos tiveram três filhos e sete netos.

Britto também é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular há mais de vinte anos.

Edição n.º 1444.