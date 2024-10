NP: Gustavo pede comissão de transição a Hissam

Passados dez dias da eleição, o prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) definiu os nomes dos membros de sua equipe de transição. Em ofício que será enviado ao prefeito Hissam Hussein Dehaini (União) nesta quinta-feira, 17 de outubro, ele pediu que seja lavrado e publicado decreto oficializando a comissão de transição de governo, nos termos previstos na Lei Orgânica do Município.

A comissão de transição indicada por Gustavo terá inicialmente o advogado Gelson Luiz Mezzomo, o contador Vinicius Henrique Lucyszyn, o servidor público Carlos Fernando Gomes e o presidente do Solidariedade, Edison Roberto Coruja da Silva. Ainda não se sabe quem serão os interlocutores da administração municipal junto ao time de Gustavo.

O objetivo de Gustavo neste primeiro momento é ter acesso a dados sensíveis do Município e que podem eventualmente gerar problemas para a gestão no início do próximo governo, principalmente aqueles contratos de natureza contínua. O prefeito eleito quer ainda entender como vai receber as finanças da cidade, tudo para não ser surpreendido em 1º de janeiro de 2025.

Edição n.º 1437.