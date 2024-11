NP: Prazo para candidatos prestarem contas termina dia 5 de novembro

Os candidatos a prefeito e a vereador que disputaram as eleições municipais de 2024 precisam ficar atentos a mais um prazo bem importante destas eleições: o de prestação de contas.

Isto porque todos que disputaram as eleições municipais precisam apresentar sua prestação de contas final até o dia 5 de novembro. Inclusive aqueles candidatos que eventualmente renunciaram, tiveram a candidatura indeferida ou cassada. Embora para alguns essa informação possa parecer óbvia, a história recente de Araucária mostra que – terminada a eleição – muitos candidatos, principalmente aqueles que não venceram, deixam pra lá suas obrigações com a Justiça Eleitoral e quando menos esperam descobrem que estão com pendências, multas para pagar e coisas do gênero. Então, fiquem atentos.

Edição n.º 1439.