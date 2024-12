NP: Tia da primeira-dama não aparece para trabalhar desde semana passada. Funcionários denunciam que nem ponto ela bate

A servidora pública da Prefeitura de Araucária, Elizangela Rode, que é tia da esposa do prefeito Hissam Hussein Dehaini (União), não tem aparecido para trabalhar desde a semana passada.

Ela está lotada na Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) e as faltas em sequência da servidora foram denunciadas ao O Popular por seus colegas de trabalho, que pediram para terem seus nomes mantidos em sigilo, pois temem algum tipo de represália.

Segundo apurou nossa reportagem, a última vez em que Elizangela apareceu para trabalhar foi na manhã de sexta-feira, 6 de dezembro. À tarde, o burburinho já havia tomado conta da repartição, pois ela teria “mandado avisar” que não viria nesta semana toda por ter sido liberada informalmente e verbalmente de ter que trabalhar no período pelo prefeito.

Num primeiro momento, os colegas de trabalho acharam que Elizangela estava brincando, mas de fato ela não apareceu para trabalhar nem na segunda, terça e quarta-feira. Na manhã de ontem (11) O Popular entrou em contato com a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP) questionando se a tia da primeira-dama estava no gozo de férias ou de licença médica. A informação é que não havia qualquer tipo de afastamento anotado para a servidora nos sistemas da Prefeitura. Questionamos ainda se existe previsão legal para que o chefe do Executivo autorize o afastamento de servidores de maneira verbal. A resposta foi a de que não existe tal previsão.

Também entramos em contato com Elizangela, porém – até o fechamento desta edição – ela não havia respondido ao nosso pedido de esclarecimento.

Além de não aparecer para dar expediente desde sexta, os colegas de trabalho de Elizangela relataram que ela se nega a “bater ponto”, exigência que os demais servidores da Secretaria, com exceção daqueles que detém cargo de direção, precisam cumprir. Um extrato do sistema de controle de frequência biométrica da Prefeitura, ao qual O Popular teve acesso, comprova que a tia da primeira-dama – de fato – não bate ponto.

Edição n.º 1445.