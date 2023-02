O amanhã pertence a eles: Crianças e adolescentes falam do que mais gostam na cidade e o que esperam do futuro

Nesta série de reportagens para comemorar o aniversário de 133 anos de Araucária, o Jornal O Popular traz também, entrevistas com os habitantes mais novos da cidade. Nossa reportagem saiu às ruas e conversou com crianças que estudam, brincam e vivem no munícipio e também falou com alguns adolescentes.

Os entrevistados têm entre 5 e 20 anos e comentaram sobre o que mais gostam na cidade, o que esperam que melhore e o que esperam do futuro da cidade. Acompanhe os depoimentos.

Amanda Broring Moura

Foto: Divulgação.

Amanda Broring Moura, 10 anos, mora na área rural de Bela Vista. “Adoro morar em Araucária e se me perguntam o que eu mais gosto na cidade eu digo não sei dizer, mas eu gosto muito de ir no Parque Cachoeira. Esses dias teve o parque dos dinossauros lá e eu fui ver e amei. Lá no Parque Cachoeira eu brinco bastante, às vezes a gente toma sorvete, anda de bicicleta, mas no futuro o que mais gostaria que tivesse na cidade é um circo, e queria que ele fosse perto da minha casa”.

Giovana Rodrigues

Foto: Divulgação.

Giovana Rodrigues, 8 anos, mora no bairro Costeira. “O que eu mais gosto em Araucária são os mercados. Gosto deles porque tem muitas frutas. No futuro quero que a cidade tenha muitos cachorrinho e gatinhos, gosto de animais. no futuro espero que a cidade tenha mais mercados e também um shopping”.

Ana Paula Preveda Raksa

Foto: Divulgação.

Ana Paula Preveda Raksa, 18 anos, mora no Centro. “Eu gosto muito dos parques e praças da cidade, sempre estão bem cuidados e tem segurança. Eu também gostei muito das atrações natalinas que foram proporcionadas na cidade. Espero que Araucária possa continuar crescendo, tornando-se uma cidade cada vez melhor e com mais qualidade de vida. Que cada vez mais existam melhorias em áreas como saúde, educação e segurança”.

Vinicius Rodrigues da Maia

Foto: Divulgação.

Vinicius Rodrigues da Maia, 5 anos, mora no jardim Maranhão. “O que eu mais gosto na minha cidade? Ir no Parque Cachoeira, é claro! Lá eu brinco no parquinho. No futuro eu gostaria que Araucária tivesse uma pista de patinação no gelo, igual aquela que já teve e também queria que voltasse o parque dos dinossauros, que eu gostei bastante, tirei fotos e ainda entrei dentro das coisas gigantes”.

Eric Floriano

Foto: Divulgação.

Eric Floriano, 20 anos é auxiliar administrativo (Jovem Aprendiz) em uma empresa de logística e transporte e mora no bairro Cachoeira. “Eu tenho um apreço por essa cidade, com tantos pontos interessantes e lugares que poderíamos facilmente passar uma tarde admirando, mas para mim, o lugar até hoje que mais mexeu comigo foi no topo do Parque Cachoeira, um pouco antes de descer pela trilha na estrada na rotatória da Manoel Ribas. Esse lugar consegue mostrar tudo que Araucária consegue ser, é possível ouvir a cidade inteira se concentrar, junto com a vista de toda a avenida com aqueles carros e casas, e se tiver um pôr do sol. melhor ainda. Araucária é uma cidade emergente, uma referência em alguns sentidos se compararmos com as cidades ao redor. Mesmo que seja considerada uma cidade dormitório, vejo potencial para ser uma cidade desenvolvida e com uma ótima gestão. Possui bons planos de atuação e boas escolhas para os cidadãos que nela vivem. Espero de Araucária possa se desenvolver e gerir planos melhores para nós cidadãos”.

Emanuella Wojcik Malinowski

Foto: Divulgação.

Emanuella Wojcik Malinowski, 10 anos, mora no Jardim Iguaçu. “O que eu mais gosto da cidade é o Parque Cachoeira, pois é um lugar bem grande pra gente brincar e se divertir e lá também podemos emprestar bicicletas. A cidade está bem iluminada, inclusive. Gosto muito de ir para o interior também se divertir e voltar com bastante morangos colhidos. O que espero para o futuro de Araucária é que a cidade fique cada vez mais linda e mais florida, com bastante verde”.

Lorenzo Malinowski de Pedro

Foto: Divulgação.

Lorenzo Malinowski de Pedro, 10 anos, mora no bairro Iguaçu. “Eu gosto muito da minha cidade porque acho ela organizada e bonita. Não sei dizer apenas um lugar que eu goste aqui, são muitos. O que eu mais quero é que as crianças tenham uma educação boa para ter um futuro melhor para elas e para todos os moradores da cidade”.