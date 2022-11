O antigo prédio do Fórum!

Eis aqui uma das mais belas construções que existiu em Araucária. No ano de 1910 o centro que era chamado de “vila” detinha o maior número de construções. Eram residências, comércio, estabelecimentos jurídicos, bancários, escolares e a Igreja Matriz.

Essas construções eram bastante próximas, as residências na praça central tinham suas portas e janelas direto para as calçada e rua, geralmente a residência era dividida com algum comércio, mas esse prédio que aqui vemos não situava-se na praça, sua localização era na Rua Major Sezino e suas instalações foram destinadas para abrigar o Fórum Cível de Araucária. No início do século XX Araucária era uma simples e pacata cidade interiorana com poucos habitantes e movimento, o seu centro era também o endereço da primeira escola primária e suas salas de aula dividiam espaço com o prédio do Fórum Cível que por estar a uma quadro abaixo da Praça Dr. Vicente Machado possuía muro e portões, era uma obra de linhas clássicas, e na sua fachada apenas estava escrito Escola, sem citar o nome.

Na época a escola que dividia salas com o fórum chamava-se Escola Claudino dos Santos e funcionou neste local até 1938, quando ganhou Sede própria na mesma Rua Major Sezino duas quadras abaixo e alterou seu nome para Grupo Escolar “Dias da Rocha” no ano de 1938.

O Fórum então passou a ser também Delegacia, esse prédio se manteve nesta aparência até o final dos anos 40, quando Araucária teve um impulso de desenvolvimento que veio com a instalações de empresas como a Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício da Família Charvet, e, da Fábrica de Massa de Tomates da Família Torres. O número de habitantes teve um crescente aumento, e, o antigo Fórum foi demolido para uma ampla construção e diversas salas tomarem o seu espaço, e, que nada tinha de parecido no seu exterior com a anterior.

Desta vez, ergueu-se um prédio de linhas retas, grandes janelas, salas amplas e teto alto recebendo no seu interior as salas de juiz, promotor e também de início os cartórios civis e eleitoral que foram mais tarde separados e seguiam seus trabalhos em sedes próprias como é até hoje. Atualmente a construção do Fórum que substituiu a clássica primeira, cedeu toda a sua estrutura para o CEEBJA, e os serviços do Fórum Cível e Crime, tem nova construção na Rua Alfred Charvet, no mesmo Bairro onde a área jurídica como Justiça do Trabalho e Cartório Eleitoral estendem seus trabalhos. Mais de um século separa essas construções e o progresso que inevitavelmente chegou em Araucária.

Texto de TEREZINHA POLY – Administradora da Página Araucária uma cidade uma saudade – do Facebook.

Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres