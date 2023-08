Um cachorrinho da raça dachshund, chamado Salsicha, desapareceu no início da tarde desta quarta-feira (16), do pátio da Carbo Cars, próximo ao Maxx Atacadista, no bairro Estação.

Ele tem pelos mesclados entre preto, marrom e algumas manchinhas mais claras, sua família está oferecendo recompensa para quem encontrar e levá-lo de volta para casa.

Se você tiver informações sobre o paradeiro dele, entre em contato através do WhatsApp (41) 9674-1839.