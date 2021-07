ONG EVA distribui cestas de alimentos nas comunidades carentes

Grupo de voluntários entregou as doações no domingo, nas comunidades carentes. Foto: divulgação

Ajudar o próximo é uma das missões da ONG EVA – Espaço Vida e Amor. A entidade tem ido além do seu trabalho incansável de assistir as mulheres em tratamento contra o câncer, tem se preocupado com as famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras, situação ainda mais agravada pela pandemia. No domingo, 11 de julho, a ONG distribuiu cestas básicas, alimentos e produtos de higiene e limpeza nas comunidades do Arvoredo I e II, Arco Íris, Santa Cruz e Rio Negro I e II. No total, segundo a presidente da entidade Adry Ribeiro, foram beneficiadas mais de 140 famílias.

As doações foram arrecadadas em parceria com a empresa Jhonn Deere, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Corrente Solidária, entre outros. “Só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram e quero avisar que não vamos parar a campanha, as pessoas podem continuar doando”, comentou Adry.

Ela conta que sempre fez um trabalho junto às comunidades carentes de Araucária, mas percebeu que as dificuldades estão maiores, que as pessoas precisam ser mais solidárias e ajudar o próximo. “Devemos pensar com carinho em um trabalho maior junto a essas comunidades, principalmente voltado às crianças”, sugeriu. Adry disse ainda que ficou chocada ao ver a situação de uma das famílias visitadas, com seis crianças, criadas apenas pela mãe, vivendo em condições precárias, em um espaço minúsculo, de apenas seis metros quadrados. “Adotei essa família e já estou me organizando para fazer uma campanha de arrecadação de materiais de construção e erguer mais uma peça da casa, para que possam viver em condições mais dignas”, lamentou.

Campanha continua

Quem quiser colaborar com a ONG EVA e ajudar as famílias carentes, poderá levar sua doação até a sede da entidade, que fica na rua Dr Bruno Cichon, 39, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 9 às 18 horas. Quem não tiver condições de ir até a ONG, poderá fazer uma contribuição de qualquer valor, através do PIX Solidário da entidade, chave CNPJ 31.292.862/0001-69.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021