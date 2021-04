ONG EVA distribui kits saúde para mulheres assistidas pela entidade

As mulheres assistidas pela ONG EVA já estão recebendo as verduras em suas casas. Foto: divulgação

A ONG EVA – Espaço Vida e Amor começou a distribuir essa semana, kits saúde para as mulheres em tratamento contra o câncer que são assistidas pela entidade. A ação faz parte da Campanha Mais Saúde EVA, cujo foco principal é incentivar a alimentação saudável entre as pacientes. O kit é composto por três tipos de verduras, que possuem vitaminas e nutrientes importantes na alimentação das pessoas que enfrentam uma rotina desgastante de tratamento e contém ainda uma mudinha da planta ora-pro-nóbis (do latim “rogai por nós”).

O kit tem cenoura, batata doce e beterraba, além da plantinha, famosa por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. A ONG também está entregando um livrinho de receitas, com alguns pratos simples que as mulheres podem preparar utilizando as verduras e a ora-pro-nóbis. O preparo de cada receita também será divulgado no Instagram ONG EVA Espaço Vida e Amor. As verduras foram doadas por um box da Ceasa e as plantinhas por voluntários da comunidade.

A presidente da ONG, Adri Ribeiro, destacou a importância dessa campanha, principalmente diante da situação de pânico mundial que estamos vivendo por conta da pandemia da Covid 19. “Com a entrega dessa plantinha, cujo nome já diz ‘rogai por nós’, simbolizamos nosso desejo de que todas as nossas mulheres tenham muita saúde e mantenham a fé nesse momento tão difícil”, comentou.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1255 – 01/04/2021