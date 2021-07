ONG Eva lança PIX Solidário para ajudar Cooperativa de Mulheres

Todos os produtos feitos pelas mulheres da cooperativa serão vendidos

em um feirão de inverno, com renda revertida para ONG e para elas mesmas. Foto: divulgação

A ONG EVA – Espaço Vida e Amor tem trabalhado incansavelmente para oferecer novas oportunidades às mulheres em tratamento contra o câncer, que são assistidas pela entidade. Uma delas é a cooperativa, que além de ser uma oportunidade de renda, vai ajudá-las a desenvolver uma atividade artística terapêutica, durante o tratamento. Mas para que elas possam iniciar a produção, são necessários vários materiais entre tintas, pincéis, tecidos, linhas, agulhas. O problema é que a ONG não tem recursos disponíveis para isso, já que investiu toda sua fonte em melhorias na nova sede.

O PIX Solidário foi lançado justamente com essa finalidade. As pessoas poderão fazer uma doação em dinheiro, com valor mínimo de R$ 5,00, e arrecadado será usado para a compra dos materiais. “Precisamos dessa ajuda para que as mulheres comecem a produção. Queremos reunir uma boa quantidade de produtos, para que em junho possamos realizar nosso Feirão de Inverno, que terá parte da renda revertida para manutenção dos programas e parte será dividida entre as mulheres que confeccionarem os trabalhos”, explicou a presidente da ONG, Adry Ribeiro.

Entre os produtos que serão feitos pelas mulheres estão brincos, aventais, bolsas, tricôs, crochês, pintura em telas, pintura em panos de prato, entre outros. “Importante ressaltar que a ONG EVA possui sua segunda unidade na Lapa, e as mulheres de lá também participam da cooperativa”, disse Adry.

Serviço

Para contribuir com a Cooperativa de Mulheres, o PIX é o CNPJ da ONG: 31.292.862/0001-69. A quantia mínima para doações é de R$ 5,00. Mais informações pelo telefone (41) 99235-8821.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021