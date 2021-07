ONG EVA recebe doação de mais de 1.200 kg de alimentos

ONG EVA recebeu alimentos da empresa e fará entrega às famílias no sábado. Foto: Marco Charneski

Dando continuidade a um trabalho social que vem desenvolvendo com maestria em Araucária, a ONG EVA – Espaço Vida e Amor, recebeu nesta terça-feira, 6 de julho, 1.250kg de alimentos. A doação foi feita pela empresa Jhonn Deere. A presidente da ONG, Adry Ribeiro, comentou que ficou comovida demais em ver tantas pessoas precisando de ajuda na cidade, passando por necessidades, então decidiu lançar o projeto Semana Solidária, com intuito de arrecadar roupas e alimentos.

“Fomos abençoados por essa empresa que, coincidentemente, havia lançado, há cerca de duas semanas, um projeto para arrecadar cestas básicas. Agradecemos ao Marcos Tokarski que fez a entrega dos alimentos, e ao empresário Ney Franceschi, parceiro da EVA desde o início, que viu a campanha da empresa e convocou os amigos para ajudar. Com essa ajuda, a empresa arrecadou 625 kg, doados pela comunidade, mas cobriram esse total, nos trazendo o dobro”, explicou Adry. Ela disse que recebeu também uma doação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. “A Tania Perreto coordenou essa arrecadação na secretaria, que muito nos ajudou”, agradeceu.

Entrega

No próximo sábado, 10 de julho, a ONG, juntamente com o grupo Corrente Solidária, fará a entrega das doações nas comunidades carentes de Araucária. “As doações serão direcionadas às famílias que mais precisam, que vivem nas ocupações irregulares do Rio Negro, Arvoredo, Arco-íris, Israelense. Só temos a agradecer a todos que nos ajudaram nessa ação. Com certeza, dezenas de famílias serão beneficiadas. E independentemente de a Semana Solidária ter encerrado, continuaremos com as arrecadações, porque muitos ainda estão em dificuldades. Ajude! Porque não é sobre doer em você, é sobre doer, mesmo não sendo em você”, comentou Adry Ribeiro.

Serviço

Quem quiser contribuir poderá levar sua doação até a ONG EVA, que fica na rua Dr Bruno Cichon, 39, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 9 às 18 horas. Quem não tiver condições de ir até a ONG, poderá fazer uma contribuição de qualquer valor, através do PIX Solidário da entidade, chave CNPJ 31.292.862/0001-69.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021