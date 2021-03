ONG EVA recebe Troco Solidário de loja de departamentos

O cheque simbólico de R$ 64mil foi entregue às representantes da entidade. Foto: divulgação

A ONG EVA (Espaço Vida Araucária), que assiste mulheres em tratamento contra o câncer, recebeu nesta segunda-feira, 22 de fevereiro um cheque simbólico referente à Campanha Troco Solidário de uma conhecida loja de departamentos do Brasil. A iniciativa conta com a solidariedade dos moradores e clientes, que doam seu troco, ou parte dele, diretamente nos caixas da loja. O valor de R$ 64 mil foi arrecadado em 2020, e entregue para a fundadora e presidente da ONG Adry Ribeiro, para a diretora financeira Jaqueline Wroblewski e para a empresária Márcia Segobia Novais, que representou todas as mulheres em tratamento contra o câncer.

O recurso do Troco Solidário doado para a ONG EVA será utilizado para locação de uma nova sede, ampla e com acessibilidade, com capacidade para desenvolver projetos como curso de Inglês para pacientes oncológicas e seus filhos (maiores de 12 anos), curso de maquiagem, dança do ventre, artesanato, projeto Orquídea Solidária (que vai ensinar tudo sobre o cultivo da flor, com intuito de produzir mudas que posteriormente serão vendidas para compor a renda da ONG), entre outros. “Inicialmente faremos os cursos online, para garantir a segurança das nossas mulheres. Também pretendemos utilizar esse recurso para outras necessidades que possam surgir”, explicou Adry.

Sobre a campanha

A campanha da loja de departamentos ocorre a cada seis meses e beneficia instituições localizadas na cidade onde ela está inserida. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a campanha foi prorrogada por mais seis meses, ou seja, a arrecadação ocorreu no período de um ano. “A ONG EVA não tem palavras para descrever o quanto de amor e carinho está sentindo por todos que ajudaram. Esse dinheiro vem em boa hora, em meio a uma pandemia, e vai ajudar a ampliar nossos horizontes e também ajudar muitas mulheres oncológicas”, agradeceu a presidente da ONG.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021