ONG Reencontro promove mais uma edição do projeto “Vidas que se encontram” neste sábado (29)

No sábado (29/10) a ONG Reencontro – Adoção Consciente, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a Vara da Infância e da Juventude e outros órgãos, irá promover mais uma edição do projeto “Vidas que se encontram”. O evento tem por objetivo possibilitar o encontro de crianças e adolescentes acolhidos, chamados inadotáveis devido a diversos fatores, com famílias legalmente habilitadas para adotar.

De acordo com a ONG Reencontro, os pretendentes a adotar são casais (na maioria sem filhos) e pais e mães solos (solteiros) e só participam do projeto porque estão com o processo de habilitação a adoção concluído. Durante o encontro, as crianças e adolescentes interagem com os adultos por meio brincadeiras e conversas e os pretendentes à adoção que manifestarem interesse em adotar uma das crianças ou adolescentes, devem manifestá-lo formalmente ao projeto. A partir daí, todos os trâmites da adoção ficam à cargo da Vara da Infância e da Juventude.

O encontro do projeto “Vidas que se encontram” acontece no auditório do Colégio Bom Jesus, que está localizado na Rua São Vicente de Paulo 1060 – Centro. Para o público em geral, o evento será aberto das 10h às 11h30, período em que acontecerá a apresentação do projeto. Na sequência, o encontro será restrito apenas às pessoas devidamente habilitadas à adoção.