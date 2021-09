ONG Solidárias Festinhas arrecada doces para atender crianças de Araucária

Em outros anos a ONG já entregou doces para as crianças das comunidades de Araucária. Foto: divulgação

A ONG Solidárias Festinhas é da Cidade Industrial de Curitiba, mas está sempre atendendo moradores de Araucária, com seus projetos e ações sociais. E como não poderia deixar de ser, está preparando mais uma dessas ações para o Dia das Crianças. Para isso, iniciou uma campanha de arrecadação de doces, salgadinhos e refrigerantes, para montar kits, que serão entregues no sábado, 9 de outubro, nas comunidades da Favorita, Santa Cruz, Rio Negro e Beira Rio. A expectativa da entidade é conseguir arrecadar o suficiente para atender cerca de 1.700 crianças que vivem nessas comunidades.

As doações poderão ser entregues até o dia 6 de outubro, é só entrar em contato pelo fone (41) 99675-0126, que alguém do grupo irá buscá-las. Também é possível fazer doações em dinheiro e ainda concorrer a prêmios, basta adquirir um dos números da Rifa Solidária do Dia das Crianças. Cada número custa apenas R$ 4,00 e quem comprar concorre a um vale depilação (1º prêmio), um colchão solteiro Gazin (2º prêmio) e uma bolsa feminina (3º prêmio).

Ajuda para quem precisa

Desde 2019 a ONG Solidárias Festinhas vêm realizando eventos beneficentes e ajudando famílias em situações de vulnerabilidade social, em 10 comunidades das regiões da Cidade Industrial de Curitiba e Araucária (4 comunidades). “O que era para ser um grupo de amigas que gostam de ajudar o próximo, virou uma entidade que já atendeu mais de 2 mil famílias. No caso de Araucária, estamos sempre em contato com os líderes comunitários e enviando cestas básicas, leites, roupas, móveis, kits para gestantes. Em todas as datas comemorativas também procuramos realizar alguma ação nas comunidades que atendemos. Posso dizer que fomos muito bem acolhidos pelos moradores e também pelos doadores de Araucária”, comenta Fernanda Pires de Oliveira Rocha, responsável pela ONG.

Principais ações

Entre as ações que a ONG já realizou estão chás de bebê solidários; eventos para crianças e adolescentes; arrecadação e doações de alimentos, roupas, móveis, frutas e verduras, kits de limpeza e higiene; sopa solidária; distribuição de marmitas; distribuição de material escolar; construção de casas e doações de materiais de construção; evento direcionado às mulheres, com entrega de kits de beleza e higiene; aniversários solidários de crianças e casamentos solidários.

Acompanhe mais sobre os trabalhos da ONG no Instagram “Solidárias Festinhas”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021