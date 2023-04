Ônibus Lilás que trata da temática da violência contra mulheres virá para Araucária

Araucária está na lista de municípios que serão visitados pelo Ônibus Lilás, projeto do Governo do Estado que presta atendimento às mulheres em situação de violência. A passagem pela cidade ocorrerá na próxima terça-feira, 18 de abril, das 9h às 16h, na Praça da Bíblia. O atendimento na cidade será realizado por profissionais do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em situação de Violência de Araucária (CRAM) em parceria com o Departamento de Assistência Judiciária Municipal e Patrulha Maria da Penha.

O Ônibus Lilás conta com um espaço destinado ao atendimento individual e sigiloso para garantir a privacidade das mulheres. O veículo percorre os municípios para dar visibilidade à problemática da violência contra a mulher e também mostra quais serviços cada município oferece para dar amparo ao público feminino, além de abordar direitos com base na Lei Maria da Penha.

Em casos necessários, algumas pessoas podem ser encaminhadas para atendimentos específicos em outros serviços. Os telefones para denunciar casos de violência contra a mulher são os seguintes: Guarda Municipal 153, Polícia Militar 190, Patrulha Maria da Penha 3614-7575, Delegacia da Mulher 3641-6000 e CRAM 9 9927-3897.

