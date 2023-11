Operação da PM e demais órgãos apreende produtos ilegais em bares e distribuidores de bebidas

Nesse último final de semana, a Polícia Militar de Araucária realizou a Operação AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana), sob o comando do Tenente Taborda, e que contou com o apoio de outros órgãos, entre eles a Guarda Municipal, a Polícia Civil e as secretarias de Urbanismo, Meio Ambiente e Conselho Tutelar. A ação iniciou às 19h de sábado (11/11), e finalizou às 02h10 de domingo (12/11).

A operação foi realizada com o objetivo de fiscalizar os comércios sobre a venda de bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos para menores de idade, vendas de bebidas e cigarros contrabandeados, irregularidades nos alvarás de funcionamento e lotação. Foram selecionados 27 pontos, onde foi verificada e existência de jogo de azar em uma distribuidora no bairro Fazenda Velha; apreensões de produtos contrabandeados em distribuidoras nos bairros Iguaçu, Costeira e Capela Velha e em um bar no Campina da Barra.

Com isso, 8 pontos foram fiscalizados, com 12 autuações administrativas, 41 pessoas abordadas e 2 detidas, sendo ao todo 119 pessoas abordadas no local. Entre as apreensões realizadas estavam 3 máquinas caça-níquel, 25 garrafas de bebidas alcoólicas, 20 DEF’s, 105 maços de cigarros, 190 essências de narguilé, 9 essências líquidas de narguilé e 569 reais.