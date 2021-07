Paraná recebe neste sábado mais 181,5 mil doses de vacinas da AstraZeneca

Foto: Americo Antonio/SESA

Mais 181.530 doses de vacinas contra a Covid-19 chegam na manhã deste sábado, 3 de julho, ao Paraná. Os imunizantes Covishield, produzidos através da parceria Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, fazem parte da nova pauta de distribuição do Ministério da Saúde, que enviará cerca de 2,5 milhões de doses para todo o País. A previsão é que o voo AD 4193, que trará essa nova remessa, desembarque às 8h15 no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, todas serão destinadas para segunda dose dos esquemas vacinais já iniciados no Paraná. Elas serão recepcionadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) até o momento da distribuição regional.

Além das vacinas que chegam no sábado, Estado também recebe, nesta sexta-feira (2), mais 133.380 vacinas da Comirnaty, da Pfizer/BioNTech, e aguarda o envio de doses da Janssen/Johnson & Johnson já anunciadas pelo Ministério. Com isso, o Estado dá continuidade à vacinação da população geral com mais de 18 anos e segue dentro do calendário para imunizar toda a população adulta com a primeira dose até setembro.

Somando as duas remessas da semana, o Paraná deve receber 676.400 doses de imunizantes em menos de sete dias. As 361.490 doses de quarta e quinta já começaram a ser distribuídas pela Secretaria às 22 Regionais. Elas vão atender a população geral (99,7%) e também serão utilizadas para completar a vacinação dos profissionais das forças de segurança e salvamento.

A previsão do Ministério da Saúde é entregar aos estados, até o domingo (4), 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Até agora, 135.077.476 vacinas já foram distribuídas no Brasil. O País já conta com 70,7 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose.

Sozinho, o Paraná recebeu, desde o início da campanha de vacinação, 7,5 milhões de doses de imunizantes. Com 5,7 milhões de vacinas aplicadas e quase 4,4 milhões de paranaenses que já receberam a primeira dose, o Estado atingiu nesta sexta-feira a marca de 50% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose do imunizante.

Texto: Agência de Notícias do Paraná