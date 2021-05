Paróquia da Vila Angélica terá Festa Espiritual das Capelinhas

Festa das Capelinhas foi adaptada à pandemia. Foto: divulgação

A Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, terá um evento especial no domingo, dia 16 de maio. Como este ano não será possível realizar a Festa das Capelinhas no formato tradicional, a paróquia se adaptou à realidade da pandemia, e fará a Festa Espiritual das Capelinhas. A programação inicia às 8h30, com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz, com número reduzido de fieis e transmissão simultânea pelo Facebook da paróquia. Após a missa, haverá uma carreata com a Imagem do Imaculado Coração de Maria, cujo trajeto será divulgado posteriormente.

Em seguida começa a entrega do almoço drive thru, com uma deliciosa feijoada. O kit para duas pessoas custa R$ 40,00 e tem como acompanhamentos couve, arroz, farofa, banana frita e vinagrete. É preciso comprar a feijoada até o dia 12 de maio, pois no dia não haverá venda de kits. Mais informações no fone (41) 3643-7137.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1260 – 06/05/2021