Paróquia do Costeira fará sorteio de carro no dia 8 de agosto

O carro será sorteado no próximo dia 8 de agosto, após a missa. Foto: divulgação

Já está chegando o dia de conhecer o ganhador da rifa do veículo Gol 2013, que será sorteado pela Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira. O sorteio será no próximo dia 8 de agosto, após a missa, na presença dos fieis participantes. Quem ainda não garantiu o seu número da rifa, no valor de R$ 5,00, ainda tem a chance de fazê-lo, basta se dirigir até a secretaria da paróquia, que fica na Rua Bernardino Lemos, 20, ou procurar um dos responsáveis, após os horários das missas que são celebradas às quintas-feiras e aos domingos.

Segundo a paróquia, a renda da rifa será revertida para a compra de um novo veículo e também para as reformas que estão sendo feitas na paróquia, entre elas a troca de parte do telhado, que foi danificada devido a infiltrações.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021