Parque Cachoeira ganha pista de caminhada com absorção de impacto

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) começou a instalar no início desta semana um novo tipo de piso sobre uma das pistas de caminhada que ficam ao redor do campo do Parque Cachoeira.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Vitor Cantador, o revestimento é o mesmo utilizado em áreas de recreação infantil espalhadas pela cidade e também na quadra poliesportiva do Ginásio Joval de Paula Souza. “A ideia é trazer um maior conforto aos usuários do parque que praticam caminhada e corrida, já que esse piso é antiderrapante e capaz de absorver parte do impacto que as pessoas sentem ao caminhar”, pontuou.

O revestimento está sendo aplicado na pista interna que circunda o campo e que tem 410 metros de extensão. O material aplicado é de polipropileno virgem, com proteção contra raios U.V. A estrutura não retém calor e nem acumula água, além de ser antiderrapante e possuir um sistema de amortecimento exclusivo.

A ideia da Secretaria de Meio Ambiente é concluir a aplicação do piso até o início da próxima semana.