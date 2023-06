Patriotas vence o Araucária ECR e mantém vantagem na Segundona Paranaense

O Patriotas FC goleou o Araucária ECR por 4X1 na rodada de sábado (27/05) e complicou ainda mais a situação do time araucariense na Segundona Paranaense. O vencedor desse confronto segue na liderança da competição, com 13 pontos, enquanto o fantasma do rebaixamento ronda o Cacique, que ainda não pontuou na competição e está em último lugar na tabela.

Para o Patriotas, o resultado mostrou que o time está consciente do que vem fazendo e focado no objetivo a ser alcançado, que é o acesso em 2024. “Nossa meta ficou clara, mas a gente entende que tem que manter o ritmo, pois ainda faltam 4 partidas para terminar a primeira fase e cada jogo pra nós vai ser sempre uma decisão. Acho que essa é a melhor maneira de encarar a competição pra quem tem um objetivo a buscar”, comentou o diretor de futebol, José Negreiros.

No próximo domingo (04/06), o Patriotas enfrentará o Grêmio Maringá, às 17h30, no Estádio Regional Willi Davids, naquela Município.

Correndo contra o tempo

O Araucária ECR segue em uma péssima fase na Segundona Paranaense e amargou mais uma derrota. “Pela primeira vez na história dos clubes o Araucária ECR perdeu para o Patriotas. No ano passado o Cacique ganhou os dois jogos deles, mas nesse ano, enfrentando muitas dificuldades no campeonato, fomos vencidos na casa deles. Jogamos debaixo de muita chuva, a partida até começou equilibrada, porém a zaga do Cacique falhou novamente e a equipe do Patriotas não perdoou e marcou o primeiro gol. Ainda no primeiro tempo aumentou o placar para 2 X 0”, conta a diretoria.

No início do segundo tempo o jogo retomou o equilíbrio, mas o Patriotas, com jogadores mais técnicos no seu elenco, marcou mais dois gols e fechou o placar em 4X1. Com mais esse resultado negativo, o Araucária ECR continua trabalhando para reverter a maré de azar. No próximo domingo (04/06) enfrentará mais uma partida difícil contra o Apucarana Sports, às 11h, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, naquele município. “Precisamos vencer para continuar a luta e pelo menos nos mantermos na Segunda Divisão em 2024”, afirmou a comissão técnica.

Sub 20

Na categoria Sub20 o Patriotas ainda briga pela classificação e na sexta-feira (02/06), enfrentará o São Joseense, às 15h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais. O Sub20 do Cacique também joga no dia 3 contra o Paraná Clube, às 15h30, no Estádio Erton Coelho de Queiroz, em Curitiba.

Sub 17

O Sub17 do Cacique vive uma fase melhor. Na rodada de sábado (27/05), venceu o Iraty SC por 1X0 e com esse resultado, renovou os ânimos. “Vencemos o Iraty, mostrando que a equipe se recupera na competição e continua com chances da classificação para a 2ª fase do Paranaense”, disse a comissão técnica.

No próximo sábado (03/06) o time Sub17 do Araucária ECR enfrentará o Operário FEC, às 10h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

