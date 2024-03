Perto de completar 71 anos, jogador do Costeira FC esbanja saúde em campo

O jogador Daciel Martins, mais conhecido como “Véio”, vai completar 71 anos no próximo dia 6 de março, ele joga na equipe 60tinhas do Costeira FC. Apesar da idade, ele deixa muita piazada no chinelo quando o assunto é futebol. Esbanja saúde em campo e nem pensa em parar de jogar tão cedo.

A maioria dos envolvidos com o futebol amador de Araucária e região sabe quem é o Daciel, uma figura bastante conhecida e respeitada. A dedicação exemplar ao futebol inspirou colegas de time a prestarem uma homenagem ao jogador mais experiente da equipe de veteranos. “Daciel sempre foi e continuará sendo um apaixonado pelo futebol. Jogou em grandes equipes da cidade, disputou campeonatos regionais, ganhou vários títulos, e aos 50 anos, fez sua estreia nos campeonatos veteranos, jogando no 50tinhas do Araucária FC”, conta um dos dirigentes do Costeira.

A partir de 2015, junto com o irmão Marcelo, Daciel foi para o Costeira, onde montaram o projeto de grande sucesso das categorias 50 e 60tinhas. Além de jogador, atualmente ele ocupa o cargo de diretor do clube. “Falar bem do Daciel é redundante. Ele é um cara espetacular, que todos gostam, admiram e se espelham. Uma pessoa que pelo seu jeito brincalhão, é amigo de todos, um ‘paizão’ que inspira muitos que o rodeiam. Que Deus continue abençoando esse cara e que ele siga com saúde, jogando futebol, que é uma das suas maiores paixões. Feliz aniversário, Daciel!”, desejam os amigos do Costeira FC.

