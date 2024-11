PM apreende veículo que pode ter sido utilizado em furtos pela cidade

A Polícia Militar de Araucária apreendeu nesta quinta-feira (31/10), na área rural de Guajuvira, um veículo GM Corsa bordô, suspeito de ter sido utilizado em furtos anteriores cometidos no Município. A ação policial, que aconteceu durante a Operação Cidade Segura, abordou dentro do carro, dois suspeitos, um deles com deficiência.

Ao verificar as placas do veículo os policiais da 2ª Cia constataram várias pendências administrativas. Para tornar a situação dos suspeitos ainda mais complicada, o motorista não tinha CNH. A equipe acabou atendendo ao pedido do condutor, de levar o passageiro com deficiência até sua residência, onde ele foi ajudado a entrar. Nesse momento, o motorista danificou o Corsa na tentativa de impedir o encaminhamento do carro à Delegacia, sendo assim, foi necessário rebocá-lo.

A Polícia Civil solicitou que o condutor fosse ouvido e após colher seu depoimento, o veículo foi retido para procedimentos administrativos.