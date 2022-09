PM prende dois foragidos da justiça no bairro Campina da Barra

A Polícia Militar de Araucária prendeu na terça-feira (27/09) dois homens com mandados de prisão em aberto, em duas situações distintas. A primeira prisão aconteceu na rua Del. Geraldo Bernardi, no bairro Campina da Barra, quando uma equipe fazia um patrulhamento preventivo e acabou abordando um homem de 28 anos, que agia de forma suspeita. Ele foi preso e ao levantar sua ficha no sistema SESP/PR, a PM constatou a existência do mandado, pelo crime de roubo agravado.

A segunda prisão aconteceu no mesmo bairro, mas dessa vez na rua das Acácias. A equipe visualizou um indivíduo em atitudes suspeitas, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura, e fez a abordagem. O homem tinha contra si um mandado de prisão em aberto.

Em ambas as situações os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Araucária para as medidas necessárias.