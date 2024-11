Polícia tenta desvendar morte de homem encontrado na área rural de Roça Nova

A Delegacia de Polícia Civil de Araucária ainda não desvendou o homicídio de Alan Felipe Alves Monteiro, de 28 anos, cujo corpo foi encontrado na quarta-feira, 20 de novembro, na rua Aleixo Gawlak, na área rural de Roça Nova. Segundo o delegado Erineu Portes, as investigações estão adiantadas, porém, não há indícios suficientes que possam confirmar a autoria e a motivação do crime.

A vítima foi encontrada após a Polícia Militar ter recebido a informação de que haveria um corpo caído na rua Padre Ladislau Rup. No entanto, os agentes não localizaram nada no endereço indicado. A equipe então patrulhou pela região, até que na rua Aleixo Gawlak, encontrou Alan caído, em óbito. Ele apresentava disparos de arma de fogo no rosto e na cabeça e teve o corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Edição n.º 1443.