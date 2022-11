Praça Alberto Markowicz será revitalizada e comunidade comemora conquista da obra.

O que hoje é uma quadra de areia na Praça Alberto Markowicz, no bairro Thomaz Coelho, dará lugar a uma ampla estrutura esportiva, com quadra de grama sintética coberta, arquibancadas e vestiário. O novo espaço ficará sob gestão da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), que estuda ainda a possibilidade de implantar uma escolinha para as crianças da comunidade.

Próximo à quadra, haverá um parquinho infantil (com carrossel, balanço, escorregador, gangorra e labirinto) e também uma academia da terceira idade. Outra importante melhoria a ser feita no local será na iluminação pública, já que a praça, onde também há o CMEI Maria Ferreira de Lima, passará a contar com postes de iluminação em todo o seu contorno. A requalificação das calçadas (respeitando a acessibilidade) e a implantação de bancos também estão previstos no projeto desenvolvido pela equipe da Secretaria de Planejamento.

Todas estas melhorias fazem parte do projeto de revitalização da Praça Alberto Markowicz, um pedido antigo dos moradores do Thomaz Coelho e bairros vizinhos. Há mais de 10 anos eles aguardavam por esta obra e até então, eram os responsáveis em limpar e cuidar do espaço, utilizado por cerca de 6 mil famílias. “Era uma necessidade antiga aqui da nossa comunidade, até um abaixo-assinado já tínhamos feito para reivindicar melhorias na praça. Felizmente no dia 11/11 foi aberta a licitação e já tem uma empresa vencedora para executar o serviço. Além da revitalização, nós também pedimos que a Prefeitura cuide da limpeza do espaço, principalmente retirando a água e a sujeira das valetas, porque o acúmulo representa um risco à saúde dos moradores e, principalmente, das crianças que frequentam a creche”, disse Karina Verhagen, representante dos moradores.

A expectativa, segundo ela, é que na obra de revitalização também sejam incluídas a instalação de bancos e lixeiras e placas educativas para que a população contribua com a limpeza da praça. “A comunidade acompanhou de perto a abertura da licitação. Somos gratos pela obra, na certeza de que cuidaremos do espaço e seguiremos fiscalizando tudo”, garantiu Karina.

Sobre a obra

A empresa vencedora da licitação foi a Brioschi Engenharia Ltda e o valor a ser investido no projeto de revitalização será de R$2.127.908,44 (dois milhões, cento e vinte e sete mil, novecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos). O prazo para execução da obra será de 8 meses, a contar da data da assinatura do contrato, a qual deverá ocorrer nas próximas semanas.