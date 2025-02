Previsão para os signos: 20/02 a 26/02

Um novo ciclo se inicia no Jornal O Popular, no mesmo mês em que nossa amada Araucária celebra seus 135 anos. E eu, Vando Fortuna, mentor espiritual, tarólogo e escritor da coluna Riqueza da Alma, agora tenho o prazer de trazer este novo espaço dedicado às previsões dos signos – mais uma riqueza da alma à luz do Tarot.

Áries – Mudanças internas marcarão seus próximos dias. O Tarot revela um momento de ressignificação, onde você pode sentir necessidade de reavaliar suas relações. Seu foco principal deve ser o bem-estar. No amor, é hora de ajustar expectativas internamente antes de cobrar algo do outro. Para os solteiros, dedicar-se ao autocuidado será essencial para atrair um relacionamento saudável. No trabalho, o momento favorece novas alianças e projetos, mas mantenha discrição sobre seus planos.

Sugestão: Ande descalço na grama para se conectar com a terra.

Touro – Nem todos torcem pelo seu sucesso, taurino. O Tarot anuncia dias de sorte e oportunidades, mas sugere que você silencie suas conquistas. No amor, equilibre suas exigências e lembre-se de que nem sempre o outro acompanhará seu ritmo. Para os solteiros, evite o excesso de autoconfiança, pois pode soar como arrogância. No trabalho, é hora de brilhar, mas sem alimentar o ego.

Sugestão: Pratique humildade e moderação.

Gêmeos – Atenção às fofocas! O Tarot recomenda mais astúcia nos próximos dias, pois pessoas podem se revelar diferentes do que você imagina. No amor, é tempo de reconhecer sinais e cortar padrões nocivos. Solteiros podem sentir um peso emocional ligado ao passado. No trabalho, evite confrontos e mantenha discrição.

Sugestão: Leia o Salmo 91 e tome um banho de folhas de guiné para proteção.

Câncer – Sentir-se vulnerável faz parte do processo de transformação. O Tarot sugere acolher suas emoções e buscar apoio. No amor, abra-se ao diálogo e ao afeto. Solteiros podem encontrar conforto na companhia de amigos, familiares ou até mesmo de um pet. No trabalho, inseguranças podem surgir, mas lembre-se do seu valor.

Sugestão: Prepare um doce que te traga boas lembranças e pratique algo que te dê prazer.

Leão – Mágoas retardam aprendizados, leonino. O Tarot indica um momento de libertação e recomeços. No amor, vire a página e evite revisitar antigas dores. Solteiros podem se beneficiar de algum tipo de terapia para lidar com questões do passado. No trabalho, inseguranças podem surgir, mas confie no tempo.

Sugestão: Use essência de lavanda no ambiente ou após o banho para acalmar a mente.

Virgem – Sua independência estará em alta, signo de Virgem! O Tarot revela agilidade mental e emocional para tomar decisões com firmeza. No campo amoroso, é hora de assumir as rédeas da relação e adotar novas atitudes em direção ao que deseja. Para os solteiros, este é o momento de quebrar o gelo, demonstrar interesse por quem desperta sua atenção ou se abrir para novas conexões. No trabalho, a fase é favorável para boas oportunidades e sorte nos caminhos profissionais.

Sugestão: Banho de boldo para manter o equilíbrio e a clareza nas escolhas.

Libra – Respeite seus limites, libriano. Você tem lidado com desafios importantes, alguns burocráticos e demorados. No amor, peça mais cooperação ao outro. Solteiros devem buscar conexões que respeitem sua individualidade. No trabalho, evite sobrecarga e delegue quando necessário.

Sugestão: Peça um abraço sincero e permaneça nele por pelo menos seis segundos.

Escorpião – Ninguém tem mais importância do que você mesmo. O Tarot revela que você tem se doado demais e precisa se priorizar. No amor, é hora de cuidar mais de si. Solteiros devem evitar relações desequilibradas. No trabalho, atenção ao excesso de demandas.

Sugestão: Priorize o descanso e, se possível, tire um dia de folga.

Sagitário – Sua energia espiritual precisa ser fortalecida, sagitariano. O Tarot sugere momentos de oração, meditação ou contato com sua fé. No amor, confie mais na sua intuição e fortaleça a conexão espiritual com o parceiro. Solteiros podem atrair relações com mais sintonia espiritual. No trabalho, boas oportunidades surgirão, desde que sua energia esteja bem equilibrada.

Sugestão: Antes de dormir, faça a oração do Anjo da Guarda ou escute o mantra “Om Mani Padme Hum”.

Capricórnio – Semana de sorte, capricorniano! O Tarot revela um momento favorável para realizações. No amor, celebre a paixão e crie momentos especiais. Solteiros terão boas oportunidades para conhecer alguém novo. No trabalho, reconhecimento e crescimento estão a caminho.

Sugestão: Banho de cravo para potencializar essa energia positiva.

Aquário – Soluções à vista! O Tarot indica que questões complicadas tendem a se resolver nos próximos dias. No amor, é um momento de clareza e renovação. Solteiros estarão com um magnetismo extra. No trabalho, mais produtividade e fluidez.

Sugestão: Banho de folhas de louro para abrir caminhos.

Peixes – Descobertas e revelações marcam sua semana. O Tarot sugere que segredos ou informações ocultas venham à tona. No amor, sua percepção estará mais aguçada. Solteiros podem receber contatos inesperados. No trabalho, mantenha-se imparcial e evite se envolver em problemas alheios.

Sugestão: Use uma pedra de proteção, como ônix ou turmalina, no bolso ou em um pingente.

Edição n.º 1453.