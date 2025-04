Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 03/04 a 09/04

Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES – Ariano, a semana trará desafios e aprendizados profundos. As cartas indicam momentos de instabilidade emocional e rupturas necessárias para o crescimento. No amor, algo pode chegar ao fim ou ser transformado radicalmente. Para os solteiros, cuidado com relações que trazem desgaste emocional. No trabalho, há um chamado para se posicionar com mais firmeza e evitar conflitos desnecessários.

Sugestão: Carregue um olho de tigre para fortalecer sua confiança e proteção espiritual.

TOURO – Taurino, este será um período de movimento e realizações. As cartas indicam boas oportunidades chegando, trazendo esperança e fé renovadas. No amor, há um caminho promissor para conexões mais profundas. Para os solteiros, alguém especial pode surgir de maneira inesperada. No trabalho, oportunidades importantes podem exigir coragem para seguir adiante.

Sugestão: Medite com uma ametista para fortalecer sua conexão espiritual e clareza mental.

GÊMEOS – Geminiano, a semana traz encerramentos necessários para novas oportunidades florescerem. No amor, há a necessidade de deixar para trás padrões antigos e abrir espaço para o novo. Para os solteiros, uma nova conexão pode surgir após um período de introspecção. No trabalho, é momento de firmar posições e aproveitar os frutos do seu esforço.

Sugestão: Utilize um quartzo branco para auxiliar no processo de renovação e purificação.

CÂNCER – Canceriano, esta será uma semana de comunicação intensa e fortalecimento emocional. No amor, conversas importantes trarão mais clareza e segurança na relação. Para os solteiros, uma conexão marcante pode surgir através de interações sociais. No trabalho, há uma tendência a assumir um papel de liderança e tomar decisões importantes.

Sugestão: Acenda uma vela azul para fortalecer sua comunicação e expressão emocional.

LEÃO – Leonino, a harmonia e a lealdade estarão em evidência nesta semana. No amor, a relação se fortalece através do diálogo e da cumplicidade. Para os solteiros, um vínculo sincero pode surgir com alguém especial. No trabalho, parcerias serão essenciais para avanços significativos.

Sugestão: Use um cristal de olho de tigre para reforçar sua confiança e segurança nos relacionamentos.

VIRGEM – Virginiano, decisões importantes marcam esta fase. No amor, caminhos se abrem, mas desafios podem surgir exigindo paciência. Para os solteiros, uma escolha entre seguir em frente ou insistir em algo do passado precisará ser feita. No trabalho, um novo rumo pode exigir esforço extra antes dos resultados aparecerem.

Sugestão: Utilize um jaspe vermelho para fortalecer sua determinação e coragem.

LIBRA – Libriano, uma semana de estabilidade e oportunidades materiais. No amor, a relação se fortalece através da segurança emocional e confiança. Para os solteiros, há boas chances de um relacionamento mais sólido surgir. No trabalho, oportunidades financeiras podem chegar, trazendo mais prosperidade.

Sugestão: Carregue uma pirita para atrair abundância e boas oportunidades.

ESCORPIÃO – Escorpiano, a semana trará iluminação e desafios necessários para seu crescimento. No amor, o momento pede compreensão e renovação da fé na relação. Para os solteiros, uma pessoa marcante pode surgir trazendo uma nova perspectiva de vida. No trabalho, você brilhará em situações desafiadoras.

Sugestão: Medite com uma pedra do sol para elevar sua autoestima e confiança.

SAGITÁRIO – Sagitariano, escolhas importantes precisarão ser feitas nesta semana. No amor, o destino trará novas possibilidades e momentos significativos. Para os solteiros, uma decisão pode mudar o rumo da vida amorosa. No trabalho, oportunidades inesperadas trarão crescimento.

Sugestão: Acenda uma vela branca para iluminar seus caminhos e trazer clareza nas decisões.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, interações sociais serão importantes para avanços pessoais e profissionais. No amor, momentos especiais serão vivenciados em encontros e eventos. Para os solteiros, uma conexão pode surgir em um ambiente movimentado. No trabalho, novas oportunidades podem aparecer através de contatos importantes.

Sugestão: Use um aroma de lavanda para promover harmonia e bem-estar.

AQUÁRIO – Aquariano, a semana pede reflexão e renovação interna. No amor, evite remoer o passado e abra espaço para novas experiências. Para os solteiros, um novo ciclo está prestes a começar. No trabalho, estabilizar suas ideias e organização será fundamental.

Sugestão: Tome um banho de ervas com alecrim para revigorar sua energia.

PEIXES – Pisciano, a sorte e a estabilidade estarão ao seu lado esta semana. No amor, momentos de segurança e conforto emocional fortalecem a relação. Para os solteiros, um encontro pode trazer sensação de lar e acolhimento. No trabalho, oportunidades de crescimento estão a caminho.

Sugestão: Utilize um citrino para atrair prosperidade e boas energias.

Edição n.º 1459.