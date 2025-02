Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 13/02 – 19/02

Um novo ciclo se inicia em nosso Jornal O Popular, na mesma semana em que nossa amada cidade de Araucária celebra seus 135 anos. E eu, Vando Fortuna, mentor espiritual, tarólogo e escritor da coluna Riqueza da Alma, agora também tenho o prazer de fazer parte deste novo espaço dedicado às previsões dos signos – mais uma riqueza da alma que se soma aos leitores pela luz do Tarot.

Áries

Um forte desejo por mudanças marcará seu ciclo, trazendo emoções intensas. O Tarot revela que, durante esse período, você sentirá a necessidade de provocar transformações. Nos relacionamentos, isso poderá se refletir em ações mais diretas para melhorias, seja através do diálogo sincero com seu parceiro(a) ou até mesmo considerando encerrar um ciclo. Para os solteiros, é uma boa fase para encontrar um novo interesse amoroso. No campo profissional e financeiro, sua determinação estará em alta. Sugestão: Pondere os sentimentos com calma. Respire e não pire.

Touro

O amor estará em evidência, despertando nos taurinos o desejo de expressar seus sentimentos. Declarar-se para quem se ama nunca sai de moda, mas “segura o coração”! Para os comprometidos, haverá um desejo de conexão mais profunda. Já os solteiros devem ter cautela, pois a necessidade de demonstrar afeto pode levá-los a sobrecarregar os contatinhos. No trabalho, a introspecção será necessária, pois as emoções estarão à flor da pele. Sugestão: Demonstre amor para quem realmente valoriza esse sentimento.

Gêmeos

Um período de maior tensão e preocupações, com excesso de trabalho e pensamentos acelerados, pode levar à exaustão. O Tarot revela que sua mente estará a mil, exigindo mais descanso. Nos relacionamentos, desacelere e cuide mais de si, evitando assumir demandas emocionais que não são suas. Para os solteiros, é um bom momento para investir em atividades físicas e lazer. No trabalho, adote um ritmo mais moderado e evite abrir grandes demandas. Sugestão: Yoga, academia e um chá de camomila antes de dormir.

Câncer

Dias de glória para você, canceriano! O Universo parece conspirar a seu favor, fortalecendo sua autoestima e colocando-o em sintonia com bons acontecimentos. No amor, será um momento especial para celebrar o relacionamento. Para os solteiros, o amor pode estar mais próximo do que imaginam. No trabalho, há reconhecimento e valorização. Sugestão: Celebre a vida com alegria!

Leão

Dúvidas no ar, leonino! Este será um momento de avaliar quem realmente está ao seu lado e cortar laços desgastados. O Tarot indica que você pode sentir que se doa muito e recebe pouco em troca. No amor, é uma boa fase para observar mais e agir menos. No trabalho, evite atritos, pois sua impaciência pode gerar conflitos. Sugestão: Uma corrida ou treino de boxe pode ajudar a extravasar as emoções de forma saudável.

Virgem

Você não pode controlar tudo, virginiano! O Tarot revela que você tem equilibrado muitas responsabilidades, mas agora é hora de soltar um pouco o peso. Nos relacionamentos, assuma que não consegue carregar tudo sozinho e verbalize suas insatisfações. Para os solteiros, este é um momento de curar feridas do passado. Profissionalmente, divida funções e reconheça seus limites. Sugestão: Um banho quente e uma massagem relaxante farão bem.

Libra

Momento de poder e reconhecimento! Sua luz pessoal estará mais intensa, favorecendo novas oportunidades e parcerias. No amor, aposte na sedução e na criatividade para renovar a relação. Solteiros terão sorte em interações sociais e romances casuais. No trabalho, é hora de expor suas ambições e novos projetos. Sugestão: Cabeça erguida, um bom perfume e presença marcante — você estará em destaque!

Escorpião

Recomeço no ar! Este é o momento ideal para realizar desejos antigos e incorporar novos hábitos. No amor, seja audacioso e expresse suas vontades sem medo. Para os solteiros, o desejo de viver experiências mais intensas estará em alta. No trabalho, tenha cuidado ao compartilhar informações, pois há risco de mal-entendidos. Sugestão: Viva seu prazer sem culpa!

Sagitário

Soluções e caminhos abertos! O Tarot indica que você receberá uma dose extra de energia e verá problemas se resolverem. No amor, concentre-se nos aspectos positivos da relação. Para os solteiros, é um ótimo momento para iniciar um romance. No trabalho, surpresas positivas podem surgir. Sugestão: Banho de louro do pescoço para baixo para atrair sorte extra.

Capricórnio

Chegou a hora de abandonar a teimosia e abrir-se para novas perspectivas! Você já tentou resolver certas questões da mesma forma várias vezes; agora, é hora de mudar a estratégia. No amor, seja direto e sincero sobre o que deseja. Para os solteiros, reavalie os padrões de relacionamento que tem buscado. No trabalho, este é um bom momento para repensar sua carreira ou forma de atuação. Sugestão: Não carregue fardos desnecessários, você não é um camelo.

Aquário

Siga em frente, aquariano! Você já vem promovendo mudanças positivas e agora deve intensificá-las. No amor, imponha-se e valorize-se. Solteiros podem surpreender um paquera ou dar um primeiro passo para um novo romance. No trabalho, demonstre seus talentos sem medo. Você quer reconhecimento financeiro, e ele virá! Sugestão: Luz, câmera e ação!

Peixes

Encerramento de ciclos! O Tarot revela que é hora de eliminar bagagens emocionais e se libertar de situações desgastantes. No amor, você estará mais firme em suas decisões. Para os solteiros, o momento pede mais autoconhecimento e menos cobranças. Profissionalmente, mudanças significativas podem estar a caminho. Sugestão: Vire as páginas que não trazem mais alegria.

Contato para consultas e orientações pelo Tarot: 41 99861-2815 e acompanhe-me nas redes sociais @tarodafortuna (Tiktok e Instagram).