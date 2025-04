Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 17/04 a 23/04

Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

Áries – Ariano, a semana começa com convites e encontros agradáveis. As cartas mostram movimento, florescimento e sociabilidade. No amor, há chances de reencontros ou novos romances que trazem alegria. Para os solteiros, o período favorece saídas e novas conexões. No trabalho, boas notícias e oportunidades de reconhecimento.

Sugestão: Coloque um buquê de flores frescas no ambiente para atrair beleza, alegria e renovação.

Touro – Taurino, uma semana que mexe com emoções profundas. As cartas apontam para viagens internas, sensibilidade e intuição aguçada. No amor, sentimentos intensos podem vir à tona, exigindo clareza emocional. Para os solteiros, há chance de se apaixonar por alguém misterioso. No trabalho, escute sua intuição antes de tomar decisões.

Sugestão: Medite à luz da lua para acolher suas emoções e encontrar respostas dentro de si.

Gêmeos – Geminiano, você será convidado a nutrir suas raízes e se reconectar com sua força interior. As cartas revelam segurança, intuição e alertas sobre falsidades ao redor. No amor, proteja-se de pessoas que não mostram suas reais intenções. Para os solteiros, evite relações que drenam sua energia. No trabalho, valorize o que é sólido e confiável.

Sugestão: Plante algo em casa para ativar o autocuidado e o vínculo com sua ancestralidade.

Câncer – Canceriano, será uma semana de superação e renascimento. As cartas mostram desgaste, inocência e uma luz forte no fim do túnel. No amor, deixe o passado para trás e abra-se ao novo com mais leveza. Para os solteiros, uma nova fase está surgindo, cheia de brilho e esperança. No trabalho, renove sua motivação e mantenha a fé nos seus talentos.

Sugestão: Tome um banho energizante com alecrim e casca de laranja para revitalizar corpo e alma.

Leão – Leonino, obstáculos podem surgir, mas você tem o poder de transmutar tudo em prosperidade. As cartas revelam desafios com pessoas falsas ou manipuladoras. No amor, atenção a jogos emocionais ou dependências. Para os solteiros, afaste-se de relações que envolvam controle ou promessas vazias. No trabalho, mantenha firmeza e evite confrontos desnecessários.

Sugestão: Carregue uma pedra olho de tigre para proteção e foco nos seus objetivos.

Virgem – Virginiano, prepare-se para renascimentos internos e curas emocionais. As cartas trazem fim de ciclos, presença feminina acolhedora e abertura para o amor verdadeiro. No amor, permita-se sentir, mesmo que isso requeira coragem. Para os solteiros, alguém marcante pode surgir trazendo cura e aprendizado. No trabalho, siga o coração com sabedoria.

Sugestão: Escreva uma carta para si mesmo com gratidão por tudo o que superou até aqui.

Libra – Libriano, a espiritualidade estará presente de forma intensa. As cartas revelam proteção divina, pureza e superação de provações. No amor, confie na força dos seus sentimentos e não fuja de conversas importantes. Para os solteiros, siga sua fé e não se contente com pouco. No trabalho, siga a intuição e confie no processo.

Sugestão: Acenda um incenso de mirra e ore por clareza e bênçãos em todas as áreas.

Escorpião – Escorpiano, prepare-se para decisões repentinas e mensagens transformadoras. As cartas apontam cortes necessários, comunicações intensas e caminhos abertos. No amor, algo precisa ser resolvido com urgência. Para os solteiros, uma conversa inesperada pode abrir novas possibilidades. No trabalho, o universo trará oportunidades para recomeços.

Sugestão: Escreva tudo que deseja deixar para trás e queime com intenção de libertação.

Sagitário – Sagitariano, você será testado na confiança e na lealdade. As cartas mostram amizades verdadeiras, forças ocultas e caminhos a serem escolhidos com sabedoria. No amor, observe quem realmente caminha ao seu lado. Para os solteiros, uma conexão profunda pode surgir de onde menos espera. No trabalho, alianças certas abrirão portas.

Sugestão: Carregue uma pedra granada para manter sua energia firme diante das escolhas.

Capricórnio – Capricorniano, estabilidade e compromissos estão em destaque. As cartas revelam alianças fortes, estrutura e convites importantes. No amor, o momento favorece relações maduras e duradouras. Para os solteiros, uma proposta inesperada pode mudar o rumo da sua vida afetiva. No trabalho, aceite parcerias que fortalecem seus sonhos.

Sugestão: Use uma pulseira com hematita para atrair responsabilidade, foco e segurança.

Aquário – Aquariano, a semana traz confusão mental e necessidade de introspecção. As cartas indicam instabilidades, pequenos golpes de sorte e aprendizados importantes que virão do silêncio. No amor, evite agir por impulso. Para os solteiros, conheça melhor antes de se entregar. No trabalho, estude e organize antes de agir.

Sugestão: Leia um trecho inspirador por dia e escreva o que aprendeu com ele.

Peixes – Pisciano, você entra em uma fase de mudanças rápidas e reestruturações. As cartas mostram momentos de isolamento, chegada de novidades e necessidade de cortar padrões repetitivos. No amor, evite cobranças e permita-se viver o presente. Para os solteiros, alguém pode surgir trazendo uma nova dinâmica para sua vida. No trabalho, não tema sair da zona de conforto.

Sugestão: Tome um banho com folhas de manjericão e louro para abrir caminhos e renovar o astral.

Edição n.º 1461.