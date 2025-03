Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 20/03 a 26/03

Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES – Ariano, prepare-se para uma semana de intensas transformações. Novas oportunidades surgirão, exigindo que você saia da sua zona de conforto e se adapte a novos cenários. Esteja aberto a conhecer pessoas e lugares diferentes, pois isso abrirá portas para o seu crescimento. No amor, para os comprometidos, a semana pede mais romantismo e atenção ao parceiro. Para os solteiros, um novo romance pode surgir, mas vá com calma e não se precipite. No trabalho, um projeto inovador pode te colocar em destaque. Sugestão: Pratique atividades que te conectem com a natureza, como caminhadas ao ar livre.

TOURO – Taurino, a semana será marcada por compromissos importantes e parcerias duradouras. No amor, para os comprometidos, a relação se fortalece e o momento é ideal para planejar o futuro a dois. Para os solteiros, um novo amor pode surgir no ambiente de trabalho ou em um evento social. No trabalho, a união de forças com seus colegas trará resultados positivos. Aproveite este momento de estabilidade e segurança para planejar o futuro. Sugestão: Organize um jantar especial em casa para celebrar o amor e a união.

GÊMEOS – Geminiano, prepare-se para uma semana agitada e cheia de novidades. Notícias inesperadas podem chegar rapidamente, exigindo que você tome decisões ágeis. No entanto, tenha cuidado com conflitos e discussões, especialmente no ambiente profissional. Uma mulher influente pode ter um papel importante em sua vida nesta semana. No amor, para os comprometidos, a comunicação será fundamental para evitar mal-entendidos. Para os solteiros, um antigo amor pode reaparecer, mas avalie se vale a pena reviver o passado. Sugestão: Dedique um tempo para meditar e acalmar a mente, buscando clareza nas suas decisões.

CÂNCER – Canceriano, a semana trará desafios e obstáculos que exigirão força e determinação. Confie na sua capacidade de superação e não desanime diante das dificuldades. No amor, para os comprometidos, a rotina pode desgastar a relação, por isso, invista em momentos a dois. Para os solteiros, a timidez pode atrapalhar a conquista de um novo amor. No trabalho, seja cauteloso com pessoas influentes e evite conflitos desnecessários. Sugestão: Pratique exercícios de respiração e relaxamento para aliviar o estresse e a ansiedade.

LEÃO – Leonino, a semana será marcada por paz, harmonia e boas energias. Aproveite este momento para relaxar e recarregar as energias. No amor, para os comprometidos, o momento é ideal para expressar seus sentimentos e fortalecer a relação. Para os solteiros, um novo amor pode surgir durante uma viagem ou um evento cultural. No trabalho, novas oportunidades de crescimento podem surgir, especialmente se você estiver aberto a mudanças e viagens. Sugestão: Reserve um tempo para cuidar de si mesmo, fazendo algo que te dê prazer e te faça sentir bem.

VIRGEM – Virginiano, a semana será de prosperidade e abundância. Boas notícias financeiras te deixarão feliz e otimista. No entanto, você poderá enfrentar alguns desafios e obstáculos no caminho. Mantenha o foco nos seus objetivos e não desista diante das dificuldades. No amor, para os comprometidos, a semana será de romantismo e paixão. Para os solteiros, um novo amor pode surgir no ambiente de trabalho ou em um curso que você esteja fazendo. Sugestão: Organize suas finanças e planeje seus investimentos para aproveitar as oportunidades que surgirem.

LIBRA – Libriano, a semana será de sorte e oportunidades inesperadas. Esteja aberto a novas experiências e confie na sua intuição. No amor, para os comprometidos, a semana será de harmonia e companheirismo. Para os solteiros, um novo amor pode surgir em um encontro com amigos ou em um evento social. No trabalho, oportunidades de aprendizado e crescimento te esperam. Uma pessoa influente pode te ajudar a alcançar seus objetivos. Sugestão: Cultive a gratidão e expresse seu amor e apreço pelas pessoas que te cercam.

ESCORPIÃO – Escorpiano, a semana exigirá cautela e atenção aos detalhes. Fique atento a perdas, preocupações e energias negativas. No amor, para os comprometidos, a semana pede cuidado com o ciúme e a possessividade. Para os solteiros, um amor do passado pode reaparecer, mas avalie se vale a pena dar uma segunda chance. No trabalho, evite decisões precipitadas e confie na sua intuição. No entanto, novos começos e oportunidades sociais podem surgir, trazendo alegria e otimismo. Sugestão: Proteja-se contra energias negativas, utilizando amuletos ou praticando meditação.

SAGITÁRIO – Sagitariano, a semana será de transformação e renovação. Um ciclo se encerra e um novo se inicia. Esteja aberto a mudanças e não resista ao novo. No amor, para os comprometidos, a semana pede diálogo e compreensão para superar os desafios. Para os solteiros, um novo amor pode surgir durante uma viagem ou em um ambiente religioso. No trabalho, novas oportunidades de comunicação e parcerias podem surgir. Sugestão: Abrace as mudanças como oportunidades de crescimento e aprendizado.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, a semana será de decisões importantes e oportunidades sociais. Esteja aberto a convites e novas experiências. No entanto, tenha cuidado com cortes, rupturas e decisões difíceis. Confie na sua intuição e evite decisões impulsivas. No amor, para os comprometidos, a semana pede paciência e tolerância para lidar com as diferenças. Para os solteiros, um novo amor pode surgir em um ambiente profissional ou em um evento formal. Sugestão: Anote seus pensamentos e sentimentos para organizar suas ideias e tomar decisões mais conscientes.

AQUÁRIO – Aquariano, a semana será de lealdade, amizade e proteção. Confie nas pessoas que te amam e te apoiam. No entanto, você poderá enfrentar alguns desafios e obstáculos no caminho. Confie na sua intuição e siga seus instintos. No amor, para os comprometidos, a semana será de companheirismo e cumplicidade. Para os solteiros, um novo amor pode surgir em um grupo de amigos ou em um ambiente online. Sugestão: Dedique um tempo para se conectar com seus amigos e familiares, fortalecendo os laços afetivos.

PEIXES – Pisciano, a semana será de incertezas e dúvidas. Confie na sua intuição e busque a verdade por trás das aparências. No amor, para os comprometidos, a semana pede cuidado com a idealização do parceiro e com a falta de realismo. Para os solteiros, um novo amor pode surgir em um ambiente cultural ou artístico. No trabalho, momentos de incerteza exigirão paciência e clareza. No entanto, você encontrará o seu caminho e seguirá a sua intuição. Sugestão: Expresse sua criatividade através da arte, música ou escrita, buscando inspiração e clareza interior.

Edição n.º 1457.