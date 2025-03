Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 27/03 a 02/04

Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES – Ariano, sua semana será cheia de surpresas agradáveis e novas conexões. Convites inesperados podem trazer boas oportunidades, especialmente no campo profissional. O jogo da vida está a seu favor, então ouse e arrisque um pouco mais. No amor, gestos românticos fortalecerão a relação. Para os solteiros, um novo interesse pode surgir de maneira inesperada e leve. No trabalho, sorte e reconhecimento estarão ao seu lado. Sugestão: Acenda um incenso de canela para atrair boas energias e novas oportunidades.

TOURO – Taurino, a energia da lealdade, do amor e da renovação marca sua semana. No amor, se está comprometido, espere momentos de carinho e cumplicidade. Para os solteiros, uma nova paixão pode surgir com alguém de coração verdadeiro. No trabalho, parcerias leais podem trazer crescimento. Sua criança interior estará mais ativa, então aproveite para se divertir e enxergar as coisas com mais leveza.

Sugestão: Use um quartzo rosa para fortalecer a energia do amor e da harmonia.

GÊMEOS – Geminiano, esta será uma semana de clareza e descobertas. Pessoas leais estarão ao seu lado, mas também será necessário identificar quem usa máscaras ao seu redor. No amor, a confiança mútua será essencial. Para os solteiros, alguém misterioso pode revelar suas verdadeiras intenções. No trabalho, uma nova parceria pode iluminar seu caminho. Sugestão: Medite ao sol durante alguns minutos para renovar sua energia e obter insights valiosos.

CÂNCER – Canceriano, sua vida começa a se movimentar de maneira positiva. Mudanças benéficas estão a caminho, e a sorte estará do seu lado. No amor, um período de mais leveza e segurança se inicia. Para os solteiros, novas possibilidades surgirão em momentos descontraídos. No trabalho, uma oportunidade estável pode se consolidar. Sugestão: Carregue um trevo ou um pingente de quartzo verde para potencializar a sorte.

LEÃO – Leonino, esta semana será de fortalecimento pessoal e tomada de decisões importantes. Sua energia vital estará em alta, permitindo que você se posicione com mais segurança. No amor, momentos de cumplicidade fortalecerão a relação. Para os solteiros, uma pessoa forte e decidida pode entrar na sua vida. No trabalho, siga sua bússola interna e confie no seu poder de liderança. Sugestão: Beba chá de alecrim para aumentar sua vitalidade e clareza mental.

VIRGEM – Virginiano, um ciclo se fecha para que outro possa começar. Questões relacionadas ao lar e à rotina podem exigir ajustes, e o tempo será um fator essencial para a resolução de pendências. No amor, paciência será a chave para manter a relação equilibrada. Para os solteiros, um amor do passado pode ressurgir. No trabalho, um recomeço pode estar a caminho. Sugestão: Faça uma limpeza energética em sua casa, utilizando ervas como arruda ou sálvia.

LIBRA – Libriano, sua semana será de decisões marcantes. Cortes necessários abrirão novos caminhos, e sua intuição será fundamental para escolher a direção certa. No amor, evite indecisões que possam gerar desgastes. Para os solteiros, uma escolha importante pode determinar o rumo da sua vida amorosa. No trabalho, uma mudança repentina pode ser benéfica a longo prazo. Sugestão: Utilize a pedra sodalita para equilibrar sua mente e facilitar suas escolhas.

ESCORPIÃO – Escorpiano, a semana traz esperança e descobertas. Algo novo está surgindo, e seu olhar atento perceberá detalhes que antes passavam despercebidos. No amor, a relação ganha um tom mais leve e espontâneo. Para os solteiros, um novo interesse pode surgir de maneira inesperada. No trabalho, ideias inovadoras podem trazer crescimento. Sugestão: Observe o céu à noite e conecte-se com a energia das estrelas para fortalecer sua intuição.

SAGITÁRIO – Sagitariano, sua semana será marcada por movimentação e oportunidades financeiras. Comunicação será a chave para atrair novas possibilidades. No amor, diálogos sinceros fortalecerão o relacionamento. Para os solteiros, um novo interesse pode surgir por meio de conversas inteligentes. No trabalho, boas notícias podem surgir rapidamente. Sugestão: Acenda uma vela amarela para atrair prosperidade e boa comunicação.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, a semana será repleta de interações sociais e momentos significativos. O equilíbrio entre a energia masculina e feminina trará harmonia para suas relações. No amor, encontros românticos fortalecerão os laços. Para os solteiros, uma nova conexão pode surgir em um ambiente movimentado. No trabalho, reuniões e eventos serão favoráveis para crescimento. Sugestão: Use essência de rosas para atrair harmonia e boas conexões.

AQUÁRIO – Aquariano, cuidado com distrações e desgaste energético. O excesso de pensamentos pode gerar ansiedade, então priorize aquilo que realmente importa. No amor, evite discussões desnecessárias e busque um equilíbrio emocional. Para os solteiros, uma conexão intelectual pode despertar interesse. No trabalho, mantenha suas ideias bem organizadas para evitar perdas. Sugestão: Faça banhos com folhas de louro para renovar sua energia e fortalecer sua concentração.

PEIXES – Pisciano, desafios podem surgir, mas você encontrará soluções criativas para superá-los. Um impasse será resolvido por meio de uma ponte inesperada. No amor, paciência e compreensão serão fundamentais. Para os solteiros, uma conexão profunda pode se desenvolver. No trabalho, novas parcerias podem abrir portas. Sugestão: Carregue um cristal de quartzo azul para trazer serenidade e clareza em momentos decisivos.

