No início da tarde do último domingo, 11 de abril, uma carteira preta, com o número 46 estampado, foi perdida em Contenda e seu dono está à procura de quem possa tê-la encontrado. Dentro dela estão todos os documentos de Matheus Gustavo Rodrigues da Costa. Quem tiver informações sobre a localização do objeto pode entrar em contato pelo telefone (41) 99608-2611.