Procura-se o dono de uma mira holográfica que foi extraviada no Centro

Foto: divulgação

Uma mira holográfica Quick Shot Airgun – Red Dot 22X32 caiu de um veículo em movimento e a pessoa que a encontrou está à procura do dono. Essa pessoa conta que no momento em que saía de um comércio e se preparava para atravessar a rua, um veículo que vinha pela Miguel Bertolino Pizzatto para entrar na Professor Alfredo Parodi, no Centro, deixou cair uma caixa.

“Foi tudo muito rápido, pois o outro semáforo abriu e tive que pedir para os carros pararem pra eu conseguir pegar a caixa. Fiquei no local aguardando pra ver se a pessoa voltaria, mas não voltou. Agora estou à procura do dono desse objeto”, relatou. Na caixa havia uma quantia em dinheiro, e ela só fará a entrega para quem disser exatamente qual o valor. O fone de contato é o 99815-4821