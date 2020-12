Procura-se um lar para cadelinha que foi resgatada da rua

Compartilhe esta notícia

A cadelinha que foi atropelada e abandonada está à procura de uma família. Foto: divulgação

Durante uma de suas rondas, a Guarda Municipal se deparou com uma cachorra que havia sido atropelada e estava bastante machucada, abandonada no meio da rua, no bairro Campina da Barra. Imediatamente os guardas recolheram a cadelinha, levaram para o veterinário. Agora já recuperada, ela está sob os cuidados de uma protetora independente, onde está recebendo a medicação necessária por mais alguns dias. Ela também já está na fila para ser castrada pelo programa Castração Solidária, da Prefeitura Municipal.

Porém, a cadelinha não poderá ficar com a protetora, por isso precisa de um novo lar. Ela tem porte médio, cor caramelo e é bastante dócil. Quem quiser adotá-la poderá entrar em contato pelo fone (41) 99923-2629.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020