Projeto Vó Nelsa vai realizar ação de Páscoa nessa quinta-feira (06)

A Páscoa será apenas no domingo (09/04), mas o Projeto Vó Nelsa, que realiza doações de sopa toda quinta-feira, decidiu somar com uma ação social voltada à data. O grupo realizou uma campanha de arrecadação, onde as pessoas doaram doces, como caixas de bombom, caixa de bis e sucos, para compor kits. Neste dia 06/04, esses kits serão doados juntamente com as sopas solidárias, para atender as crianças.

Em média são doadas entre 300 a 400 marmitas para as famílias, e a distribuição acontece às 19h, na Rua Avestruz, 737, no bairro Capela Velha.

Para ajudar a manter o projeto, você pode realizar doações via PIX projetovonelsa@gmail.com. Para mais informações, é só visitar o Instagram do projeto @projetovonelsa.

Victoria Malinowski com supervisão de Maurenn Bernardo.

Edição n. 1357