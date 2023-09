Publicidade legal: Edital de convocação – Assembleia Geral extraordinária

O Sindicato Rural de Araucária, representado pelo Presidente, na forma do artigo 9, do Estatudo Social da entidade, convoca os Senhores Associados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social, na Rua Francisco Xavier da Silvia, 89, centro, Município de Araucária – PR, ás 15 horas do dia 11 de outubro de 2023, a fim de discutirem e debilerarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Deliberar e aprovar a Ata da Assembleia

b) Deliberar e aprovar novos associados ou desistente

c) Assuntos Gerais.

Nota: Não havendo o número legal de sócios previsto no Estatuto deste, a Assembléia

acontecerá 1 hora mais tarde com qualquer número de associados presentes.