MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA torna público que recebeu do IAT a licença prévia com validade até 27/04/2028, para implantação de um condomínio residencial com 720 unidades no endereço Avenida Rui Barbosa, 14348 – Colônia Rio Grande – 83025-613 – São José dos Pinhais/PR.

Publicidade Legal: MGA construtora de obras 1

Edição n. 1366