Red Store, a loja com roupas de grife que promete revolucionar o mundo da moda em Araucária

Se você quer se destacar entre os outros e ter um estilo único de se vestir, fique ligado nessa novidade que está chegando em Araucária. Trazendo um conceito inovador em moda, a Red Store vai inaugurar no próximo sábado, 12 de agosto, das 9h às 17h, na Avenida Victor do Amaral, 813, Centro. A loja é especialista em roupas de grifes famosas.

Para quem curte se vestir bem, a loja terá peças lindas e exclusivas, no masculino e feminino, além de calçados, acessórios e bolsas, tudo para compor um look perfeito, no estilo casual de luxo. “Será um grande desafio, mas estamos prontos para tornar a Red Store a loja mais hype de Araucária. Estamos movidos pelo desejo de transformar histórias, com um conceito de vendas que se baseia no ‘vender bem, sem olhar a quem’”, afirmam os proprietários.

Além de conhecer a nova loja no sábado (12), os clientes poderão aproveitar os preços especiais de inauguração. Siga a Red Store no Instagram: @redstoreimports__

A Red Store será a mais nova opção de roupas de grife em Araucária

Edição n. 1375