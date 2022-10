Remédios Caseiros

Non que iéu seje curandeiro, quem sendo curandeira sendo a Dona Izabel Benzedera, que desde os tempo de piazon resolvendo os problema do Povo do Capom Fechado, nos benzimento, nas costura, nas reza, nas receita de remédio casero!! E sempre funçonando dereitinho. Non sendo a toa que a mulher já devendo estar berado nos 110 ano!! Dona Izabel sempre sendo a consultora pra assuntos de crendice e conhecedora de todas as moléstia, ieu mesmo já foi curado umas quinze véis pela Dona Izabel, imagine quanto que ieu já economizando com médico. Tá certo, algumas das receita a gente acabando aprendendo com o tempo, que nem pra Curar Verme nas criança, chá de chifre queimado sendo um santo remédio. Pega um crifre de boi e queima o chifre na chapa do fogon de lenha, dái faz uma raspa do queimado e ferve numa panela com com hortelã, poejo e losna, e vai tomando ieste chá de poquinho em poquinho o dia intero!!! Quero Ver que verme que resite!! Pra deburar as lombriga fais uma solução de mentuiz massetado no leite e coloca 3 gotinhas de creolina na lua cheia!! Ah non fica uma!! Sabe Boquera? Aquelas feridinha do canto da boca, iesta se curando com leite de pinhon. Se aparecer fungo na pele, a melhor coisa que tendo sendo tinta de caneta, pinta em cima do fungo e despois de três dia non tem mais problema!! Ieu lembra nos tempo da escola, piazada tudo pintada de caneta bic, a maioria dizia que tava com fungo, mas na verdade fazion colinha nas prova mesmo. Pra acabar com os piolho, lava cabelo com agua de fumo ou enton parte pra ignorânça usando neocid em pó ou baygon. Quando a gente furava o pé no prego, ah, non dava outra, mijava numa garafa e ponhava fumo de rolo, arnica e arruda, lavava os pé naquilo e pronto, por iésto os tétano non matarom ninguém no capom fechado!! Ieu sabendo, iéu sabendo, que tem muita fabrica de remédio braba comigo, mas vai fazer o que?? Ou ieles cobrom mais barato ou ieu vai continuar passando as receita que curom o povo de graça!!