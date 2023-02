República Fight Campeonato promete movimentar o cenário de lutas em Araucária

Um evento incrível, repleto de grandes batalhas é o que o público pode esperar da 2ª edição do República Fight Campeonato que acontece no próximo domingo (19/02), a partir das 16h. Pelo menos 14 lutas farão parte do card que foi preparado pelo CT, reunindo grandes lutadores de muay thai, boxe e jiu jitsu.

“É o segundo evento com esse perfil na cidade e pretendemos dar a mesma visibilidade. Nessa edição, vamos balançar Araucária com a participação de vários campeões brasileiros nas disputas de muay thai”, disse o organizador do evento William Lucas da Silva. A proposta do campeonato, segundo ele, além de promover o esporte, é levar entretenimento ao público.

O evento conta com o apoio da Ju Simas Confeitaria, Beaty Gold Academy, NS – Nay Steffen, Rocker’s Moto Burguer, Don Nato Pizzaria e Jornal O Popular.