Respeitável público, o Madruguinha Circo Show chegou no Israelense e Arco Íris!

Circo Madruguinha promete alegrar os moradores. Foto: divulgação

Moradores dos jardins Isralense e Arco Íris terão uma chance imperdível de se divertir e dar boas gargalhadas, amenizando assim, todas as dificuldades que vem enfrentando nos últimos tempos, seja por conta da pandemia ou pelos recentes episódios de violência registrados nas duas comunidades. A alegria virá através do Madruguinha Circo Show, que já estacionou seu comboio na arena esportiva da comunidade, a convite da associação de moradores.

O espetáculo de estreia acontece nesta quinta-feira, 12 de agosto, às 19h. O preço do ingresso é de apenas R$ 10,00 e cada adulto pagante poderá trazer gratuitamente uma criança de até 10 anos. O Circo Madruguinha Show terá sua última apresentação no dia 16 de agosto, com um grande espetáculo de encerramento.

Os responsáveis avisam que as apresentações seguirão todos os protocolos de segurança com relação à Covid 19, como distanciamento entre as pessoas e uso obrigatório de máscaras.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021