Restaurante arrecada alimentos para doar aos carentes

Foto: divulgação

A pandemia do coronavírus acabou evidenciando uma situação que sempre existiu, mas que agora acabou se agravando. O desemprego e a crise financeira estão atingindo cada vez mais famílias, e algumas estão sobrevivendo em função apenas da caridade das pessoas. Felizmente, em meio ao caos que estamos vivendo, ainda existem pessoas que querem ajudar de alguma forma, seja com ações ou doações. É o caso da equipe do Restaurante Obelisco da Véia, localizado no bairro Cachoeira, que decidiu fazer uma singela campanha, no intuito de arrecadar alimentos, que serão doados à famílias carentes de Araucária.

“Tivemos essa ideia porque também queríamos fazer a nossa parte. Tem tanta gente precisando de ajuda nesse momento tão difícil. Começamos a arrecadação, conseguimos algumas doações, mas ainda é pouco diante do número de famílias necessitadas. Pretendemos fazer a entrega no sábado, 3 de abril, que é véspera de Páscoa. Vamos focar nas regiões mais carentes, como as ocupações irregulares”, disse Cristiani.

Serviço

Se você também está com a empatia aguçada, mas não sabe como contribuir, contribua com a campanha do Restaurante Obelisco da Véia e leve sua doação de alimentos até lá. O endereço é rua Santa Catarina, 506, bairro Cachoeira.

Texto: Maurenn Bernardo