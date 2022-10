A história da viúva que recorre até o juiz pedindo justiça, sem desanimar, até conseguir o que lhe é de direito, nos ajuda a entender a importância de rezar sem cessar. Este juiz, depois de tanta importunação, para se ver livre dos incômodos incessantes, atende seu pedido. Jesus, usando esta história, nos quer ajudar a entender que nunca devemos desanimar, e, continuar rezando, sem cessar. A oração é capaz de realizar coisas inimagináveis em nossa vida. São Vicente de Paulo costumava dizer: ‘dai-me um homem de oração, e ele será capaz de tudo’. Diferentemente da história do evangelho, a nossa oração não deve ser de exigência, como se Deus fosse obrigado a fazer a nossa vontade, mas, de abertura total a que se realize a sua vontade e não a nossa.



Antes de ser preso e condenado à morte, Jesus pediu ao Pai que afastasse dele aquele cálice de dor e sofrimento, e, completou dizendo: ‘mas que se faça a sua vontade e não a minha’. A oração, quando feita de modo livre, espontâneo, nos torna mais humanos e necessitados do amor e da misericórdia de Deus. Rezamos não para obrigarmos a Deus a fazer o que queremos, mas, para nos colocarmos de modo terno diante daquilo que Ele quer de nós. A oração não se resume em fórmulas repetidas, embora essas sejam necessárias e nos ajudem a rezar, mas, num diálogo, numa conversa livre e espontânea com o Criador. Ou então, nos silenciamos para deixar Deus falar, sem palavras, sem súplicas, numa atitude silenciosa e resignada ao Plano de Deus.



No nosso dia a dia, vemos tantas realidades obscuras, mortes inesperadas de pessoas inocentes, injustiças contra pessoas simples e humildes, e, diante disso, podemos pensar que Deus nos abandonou. Na verdade, Deus não impede que certas coisas aconteçam, pois, ele deu ao ser humano o livre arbítrio, e, ele nem sempre sabe escolher o que é o melhor. No entanto, quando silenciamos, nos colocamos como ouvintes da Palavra de Deus, Ele vai nos apontando o caminho e a direção a seguir. A escuta silenciosa, de um coração aberto, sereno, é a melhor forma de rezarmos. Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, escutou a voz de Deus, na brisa suave da manhã. Deus não estava na tempestade, nem no vento forte, ou seja, não precisamos gritar para sermos ouvidos por Ele.



Diariamente somos chamados a silenciar, para deixar a voz de Deus falar dentro de nós. Um coração inquieto, ansioso, cheio de falas, agitado, dificilmente fará a experiência do encontro com Ele. Na agitação, na correria, na mente que vive arquitetando, engenhando respostas, provavelmente Deus não poderá se manifestar. A voz daquele que se deixa guiar por Ele, sempre ressoa de modo harmonioso, equilibrado e ponderado. O ser humano possuído pelo amor de Deus, não profere palavras de ódio, nem de ataques, nem atitudes de desrespeito com o próximo. Pelo contrário, seu coração exala o perfume do respeito, do perdão, da escuta, da esperança e da alegria. Não cessemos de rezar, sem desanimar, porque, na medida em que deixamos Deus falar dentro de nós, encontraremos a resposta para as diversas perguntas da nossa vida. E, quando não entendermos o porque de uma série de coisas, vamos aprender a respeitar o enorme mistério de Deus em nossas vidas. Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas, e, seu amor sempre nos conduzirá para a verdadeira felicidade.

Publicado na edição 1333 – 13/10/2022