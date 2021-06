Rifa arrecada fundos para custear tratamento de cãozinho atropelado

O cãozinho Gael se recupera dos ferimentos que sofreu, mas agora restou a conta do veterinário. Foto: divulgação

O cãozinho da raça Shitzu, chamado Gael, foi atropelado em Araucária, e resgatado com um ferimento grave no olho, possivelmente ocasionado por uma facada. Por conta do ferimento, ele teve que ficar internado e fazer um longo tratamento, do qual ainda se recupera. O problema é que as pessoas que o resgataram precisam pagar as despesas que tiveram com o veterinário, que segundo elas, não são poucas.

“Como todos sabem, eu e a Mag amamos muito os bichinhos, sempre buscamos resgatar os que necessitam de ajuda, e não foi diferente com o lindo Gael. Unimos forças junto com a Viviane, responsável pela ONG Entre Patas e Beijos, para salvar a vida do cãozinho. Ele teve um ferimento horrível no olho, que por não ter sido tratado de forma rápida e eficiente, acabou contraindo uma bicheira, e quase perdeu o olho. Diante da gravidade da situação, alguns veterinários já haviam desenganado o Gael e indicado a eutanásia. Mas nós não desistimos e fomos a luta para salvar sua vida e hoje ele se recupera bem”, disse a desenhista Noelle Porto.

Rifa

Para ajudar a custear os gastos do tratamento do Gael, Noelle e Mag organizaram uma rifa, cujo prêmio é uma obra artística digital, licenciada do seu pet. “Farei a arte com muito amor e carinho, em homenagem a bela atitude de ajuda da pessoa que vir a ser sorteada”, disse a desenhista.

Quem tem interesse em adquirir a rifa, basta escolher um nome e fazer o pagamento via PIX (entrepatasebjs@gmail.com) e enviar para a Palonsky F Palonsky. O depósito pode ser feito em uma das seguintes contas: Banco Itaú / Ag 3892 / C/C 28446-8; Itaú / Ag 3892 / C/C 28446-8; e Caixa Econômica / Ag 0370 / Op 023 / Conta 4733-5. Todas em nome de Viviane Rocha Farias (CPF 074.058.979-24). Também é possível fazer o depósito no Banco do Brasil / AG 1863-5 / C/C 93136-5; ou Nubank / Ag 0001 / Conta 37633678-7. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99169-0954.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021