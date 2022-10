Rotary Kids e Interact arrecadaram brinquedos e doces para as crianças do Instituto Schnorr

O Rotary Clube de Araucária, através do Rotary Kids e Interact, doou, nos dias 10 e 11 de outubro, brinquedos para as 220 crianças do Instituto Schnorr. Os pequenos voluntários promoveram uma ação de arrecadação, montando pontos de coleta em vários comércios da cidade. Além dos brinquedos, também foram arrecadados doces e guloseimas, montados em kits e entregues para as crianças. “Fizemos todo o trabalho de ir a campo buscar as doações, organizar os kits e ir no dia da entrega. Foi gratificante!”, disse a presidente do Rotary Kids, Maria Eduarda.



Além das doações de brinquedos e kits de doces, a presidente do Interact, Laysa Emanuelly, junto com os jovens voluntários, organizaram uma tarde de lazer para as crianças, com direito a cinema, muita pipoca e refrigerante. “A força dos jovens voluntários pode fazer uma grande diferença, por isto precisamos sempre de mais pessoas que queiram fazer algo de bom em sua comunidade. Podem vir falar com a gente!”, convida Laysa.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo