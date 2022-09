Ruas no bairro Porto das Laranjeiras são alvo de reclamações

Quem trafega por algumas ruas do bairro Porto das Laranjeiras, se depara com alguns problemas. Na rua João Belo, existe um trecho de estrada de chão, que em dias de chuva dificulta o trânsito de veículos por conta do barro. Seguindo pela mesma via e entrando na Bernardo Frederico Michel, o motorista se depara com um antipó, que faz o carro trepidar. “Quando a gente passa por lá o carro treme tanto, acho que está na hora de trocar o antipó”, disse uma motorista.

Se rodar mais um pouco, o motorista chega até a rua Antônio Cabrini, que é asfaltada, mas lá acaba se deparando com outra dificuldade. Na via existe uma lombada, que não tem nenhuma placa de sinalização. “A gente está andando pela via e de repente passa pela lombada e leva um susto, porque não tem nenhuma placa indicativa”, comentou outro motorista.

A respeito da situação das ruas, a Secretaria Municipal de Obras informou que na João Bello não há previsão para pavimentação. Isso porque para abertura desta rua será necessária a realização de desapropriação, e até o momento a via existente está dentro de terrenos particulares.

Sobre a rua Bernardo Frederico Michel, a SMOP informou que fez verificação e constatou que o asfalto na via é em CBUQ e está em boas condições. Apenas um trecho apresentou problemas, o qual será reparado em breve pela equipe responsável.

Já sobre a lombada da rua Antônio Cabrini, a secretaria disse que vai enviar uma equipe de sinalização para fazer a verificação.



Fotos – Emanoel dos Santos

Texto: Maurenn Bernardo