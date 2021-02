Saia do aluguel, sem burocracia e sem juros

Compartilhe esta notícia

A franquia da Bem Seguros em Araucária fica no Centro, pertinho da Copel. Foto: Everson Santos

As pessoas passam anos sonhando em realizar um projeto, seja a esperada compra da casa, aquisição de um carro novo, aquela viagem incrível ou mesmo uma cirurgia plástica. Mas para muitos, os planos não se concretizam, porque esbarram na falta de recursos. É justamente nesse momento que o consórcio pode ser a solução. Os prazos de pagamento estendidos e o baixo custo da taxa de administração estão entre as principais vantagens de contratar a modalidade. A Bem Seguros e Créditos, franquia considerada uma das mais promissoras em soluções de empréstimos, seguros e consórcios do país, tem 15 anos no mercado, e pode ajudar os araucarienses.

A franqueada Ruth Deverecki explica algumas das vantagens do consórcio. “Para começar, não é necessário dar valor a mais de entrada, basta apenas pagar o valor da primeira parcela e o início será concluído. Muito importante destacar que não existe juros no consórcio, apenas uma taxa de administração, que é bem pequena, se comparada com outras linhas de crédito”, elucida. A empreendedora cita ainda a flexibilidade no uso do valor, ou seja, após ser contemplado, o cliente pode escolher onde, quando e o que comprar com sua carta de crédito, desde que respeite a categoria escolhida.

Outro quesito importante é a segurança para o cliente. Desde 2009, as administradoras de consórcios são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, proporcionando garantia e credibilidade para o produto. “Temos uma grande variedade de planos, perfeitos para encaixar no seu planejamento, pois contam com diversos prazos para pagamento e valores de parcelas. E quando contemplado, o cliente terá o valor integral à disposição, para realizar o pagamento à vista do bem desejado, proporcionando maior poder na negociação para conseguir benefícios e descontos”, pontua Ruth.

Mais vantagens

Ao contratar um consórcio, o cliente também tem a possibilidade de antecipação da contemplação. E se sobrar um pouco de dinheiro durante o consórcio, é possível adiantar a contemplação através do lance.

A Bem Seguros e Créditos oferece diversas possibilidades de consórcio. Além de imóveis, tem o de veículos e motos, cirurgias plásticas, reforma da casa, festas de casamento, entre outros. “O cliente pode optar entre cartas contempladas e novas. É só nos procurar que estaremos dispostos a explicar”, convida Ruth.

Serviço

A franquia da Bem Seguros e Créditos de Araucária está atendendo presencialmente, tomando todos os cuidados com relação às regras sanitárias de combate ao coronavírus, na rua Major Sezino Pereira de Souza, 888, sala 1, Centro, ao lado da Copel. O atendimento também está sendo feito por telefone ou WhatsApp, os contatos são (41) 99838-2198, (41) 99801-0458, e (41) 3797-2374.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021