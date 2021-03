Sanepar fará vistoria em condomínio para verificar denúncia de vizinhos

Compartilhe esta notícia:

Moradores vizinhos de um conjunto residencial localizado na rua Tadeu Milan, bairro Sabiá, alegam que o esgoto gerado pelos moradores está sendo despejado de forma irregular, sem tratamento. Esse esgoto, segundo eles, estaria caindo em uma nascente que fica dentro da própria área do residencial e posteriormente indo parar no rio Cachoeira, que cruza a rua Marcos André Huttener, no mesmo bairro. “O rio já está poluído, mas deve ser por conta de esgotos irregulares mesmo. A Prefeitura diz que a sujeira da água ocorre por situações momentâneas, mas tem que analisar isso mais a fundo”, disse um dos vizinhos.

Indagada sobre possíveis ligações irregulares no habitacional, a Sanepar informou que enviará uma equipe para verificar se há rede disponível nas proximidades e também fará vistoria técnica no condomínio.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021