Foto: divulgação

A Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística, convida os amigos para celebrar a Santa Missa de Sétimo dia de seu coo-fundador, o Seminarista Anderson Elmo de Sousa Aparecido, que faleceu no último domingo, dia 7. Respeitando o distanciamento em função da pandemia de COVID-19, a Santa Missa será transmitida pela página da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Facebook, dia 14 de fevereiro, às 09h30.